زلزال بقوة 6.3 درجة يهز شمال تشيلي

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قوته 6.3 درجة هز شمال تشيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء.

وكان مركز الزلزال على بعد 73 كيلومترا شرقي مدينة أريكا وعلى عمق 82 كيلومترا. بحسب "رويترز".

وذكر مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادي أنه لا يوجد تحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي).