طهران: إذا صنفت أمريكا الحرس الثوري منظمة إرهابية فهي في صف الإرهابيين

اعتبر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية أن الولايات المتحدة ستضع نفسها في صف الإرهابيين إذا قامت بتصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية.

© AFP 2017/ ATTA KENARE قائد الحرس الثوري الإيراني: فلتستعد أمريكا لصواريخنا إذا فرضت حظرا جديدا

وقال المتحدث باسم الحكومة، محمد باقر نوبخت، في كلمة متلفزة، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول: "إذا صنفت أمريكا الحرس الثوري منظمة إرهابية فهي بدون شك ستكون مع صف الإرهابيين".

وأضاف المتحدّث: "على العالم أن ينظر بعين الواقع إلى دفاع الحرس الثوري ضد هجمات الإرهاب".

وكانت إيران وعدت، أمس الاثنين، برد "ساحق" إذا صنفت الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، بهرام قاسمي، في مؤتمر صحفي: "نأمل ألا ترتكب الولايات المتحدة هذا الخطأ الاستراتيجي، لكنها إذا فعلت ذلك فإن رد فعل إيران سيكون حازما وحاسما وساحقا.

وأشار قاسمي إلى أن الدول الأوروبية تعارض سياسة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الاتفاق النووي وستواصل تعاونها مع إيران.

في سياق متصل، حذر قائد الحرس الثوري الإيراني، محمد علي جعفري، الأحد الماضي، الولايات المتحدة من مغبة تنفيذها لاتفاق جاستا، وقال إنه في حال أقرت أمريكا إجراءات حظر جديدة فعليها أن تنقل قواعدها إلى مسافة 2000 كيلومتر عن الحدود الإيرانية حيث تصلها صواريخهم.