كشف ثغرات أمنية كبيرة في المحطات النووية الفرنسية

نشرت صحيفة "لوباريسيان" الفرنسية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، بأنها استطاعت الاطلاع على النسخة الكاملة من تقرير، لم يصدر سوى جزء صغير منه عن منظمة "غرينبيس" المعنية بحماية البيئة، حول التدابير الأمنية في المحطات النووية الفرنسية.

باريس — سبوتنيك. وعمل فريق مؤلف من سبعة خبراء دوليين مختصين بالمسائل النووية وبالإرهاب خلال فترة ثمانية عشر شهراً، لكي يكتبوا التقرير الذي تطرّق بالتفصيل للتدابير الأمنية والتقنية المتبعة في المحطات النووية الفرنسية.

© REUTERS/ KCNA الكشف عن عدد الضحايا في حال هجوم نووي من بيونغ يانغ على سيئول وطوكيو

وبحسب صحيفة "لوباريسيان"، فإنّ نتائج التقرير "مقلقة جداً"، حيث تم الاستنتاج بأنّ الثغرات الأمنية في المعامل النووية "كثيرة جداً".

وفي هذا الصدد، يقول إيف مارينياك، أحد الخبراء الذين ساهموا بكتابة التقرير، لصحيفة لوباريسيان: "نحن نعيش وضعاً تاريخيا من العجز في حماية منشآتنا النووية خاصة في البرك المسؤولة عن تبريد المحطات النووية".

ويقول التقرير بأن حماية برك تبريد المفاعلات النووية "غير مؤمنة كما يجب" لتجنب التهديد الإرهابي، أما تعزيز حماية هذه البرك من خلال إجراء أعمال صيانة فسيكلف الدولة أموالاً باهظة.

وتمتلك فرنسا تسع عشرة محطة نووية موزعة على كافة الأراضي، ومن المعلوم بأنها تعتمد بشكل رئيسي على الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.