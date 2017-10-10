الحرس الثوري الإيراني: حان الوقت لتلقين الأمريكيين "دروسا جديدة"

حذرت القوات المسلحة الإيرانية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول، من تهديده للجمهورية الإسلامية، وقال إن القوات الإيرانية ستلقن الولايات المتحدة "دروسا جديدة".

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE ترامب: ستسمعون شيئا عن إيران قريبا جدا

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إسنا" عن المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية مسعود جزائري قوله إنه "يبدو أن إدارة ترامب لا تفهم سوى الكلمات القاسية وتحتاج إلى بعض الصدمات لفهم المعنى الجديد للقوة في العالم".

وقال "لقد حان الوقت لتعليم الأمركيين دروسا جديدة".

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت، اعتبر، خلال كلمة متلفزة، في وقت سابق اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول: أن الولايات المتحدة ستضع نفسها في صف الإرهابيين إذا قامت بتصنيف الحرس الثوري الإيراني على أنه منظمة إرهابية.

وقال "إذا صنفت أمريكا الحرس الثوري منظمة إرهابية فهي بدون شك ستكون مع صف الإرهابيين".وأضاف: "على العالم أن ينظر بعين الواقع إلى دفاع الحرس الثوري ضد هجمات الإرهاب".