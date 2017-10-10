الشرطة السويسرية تعتقل تونسيين مطلوبين في هجوم مرسيليا

وقال المصدر إن التونسيين اعتقلا في كياسو الواقعة قرب الحدود السويسرية الإيطالية، وأضاف أن أحدهما صادر بحقه أمر اعتقال دوليا.
وكان أنيس شقيق حناشي الأصغر قد اعتقل في إيطاليا، في وقت سابق من الشهر الجاري، حسبما نقلت "رويترز".
وقتل أكثر من 240 شخصا في فرنسا منذ 2015، في هجمات شنها أشخاص بايعوا تنظيم "داعش" أو قالوا إنهم استلهموا أفكارهم منه.
ووافق البرلمان الفرنسي، هذا الشهر، على قانون لمكافحة الإرهاب من أجل زيادة سلطات الشرطة فيما يتعلق بالمراقبة ولتيسير إغلاق المساجد التي يشتبه بأنها تحض على الكراهية، وهو قانون قالت جماعات الحقوق المدنية إنه يخرق الحريات الشخصية.
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