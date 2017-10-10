المرشح القطري يتصدر الجولة الثانية في انتخابات الأمين العام لمنظمة "اليونسكو"

تصدر المرشح القطري، حمد بن عبد العزيز الكواري، الجولة الثانية من التصويت في انتخابات اختيار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي أجريت اليوم الثلاثاء، حيث حصل على 20 صوتًا من أصوات 58 دولة مشاركة في التصويت، فيما ستعقد المنظمة جولة ثالثة للتصويت، لعدم حصول أي من المرشحين على كمية الأصوات المطلوبة للفوز.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH العراق يسحب مرشحه لمنصب مدير عام "اليونسكو" لصالح مرشح مصر

وأظهرت ورقة النتائج التي نشرها الحساب الرسمي لمنظمة "اليونسكو" على موقع "تويتر" "حصول المرشح القطري على 20 صوتا، تليه المرشحة الفرنسية أودري أزولاي بـ13 صوتا، ثم المصرية مشيرة خطاب بـ12 صوتا".

فيما حصل كل من الصيني كيان تانج، ومرشح فيتنام فام سان تشوعلى 5 أصوات، وحازت اللبنانية فيرا خوري على 3 أصوات.

ووفقا لموقع "اليونسكو"، تعاد جولات التصويت بين جميع المرشحين لأربع مرات حتى يحصل المرشح الفائز على الأغلبية التي تساوي 30 صوتا، وفي المرة الخامسة يعاد التصويت بين المرشحين الحائزين على أعلى أصوات فقط.

ويٌعلن اسم الفائز في موعد أقصاه 13 تشرين الأول/ أكتوبر، ثم يحصل على موافقة المؤتمر العام للمنظمة الذي يعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.

ويصوت في هذه الانتخابات 58 دولة.

ويخلف المرشح الفائز المديرة الحالية البلغارية إيرينا بوكوفا التي تشغل المنصب منذ عام 2009.

وتصدر المرشح القطري الجولة الأولى من التصويت التي أجريت أمس الإثنين، حيث حاز على 19 صوتا، تلته الفرنسية بـ13 صوتا، ثم المصرية 11 صوتا.