المرشح القطري يتصدر الجولة الثانية في انتخابات الأمين العام لمنظمة "اليونسكو"

فيما حصل كل من الصيني كيان تانج، ومرشح فيتنام فام سان تشوعلى 5 أصوات، وحازت اللبنانية فيرا خوري على 3 أصوات.
ووفقا لموقع "اليونسكو"، تعاد جولات التصويت بين جميع المرشحين لأربع مرات حتى يحصل المرشح الفائز على الأغلبية التي تساوي 30 صوتا، وفي المرة الخامسة يعاد التصويت بين المرشحين الحائزين على أعلى أصوات فقط.
ويٌعلن اسم الفائز في موعد أقصاه 13 تشرين الأول/ أكتوبر، ثم يحصل على موافقة المؤتمر العام للمنظمة الذي يعقد في تشرين الثاني/ نوفمبر من كل عام.
ويصوت في هذه الانتخابات 58 دولة.
ويخلف المرشح الفائز المديرة الحالية البلغارية إيرينا بوكوفا التي تشغل المنصب منذ عام 2009.
وتصدر المرشح القطري الجولة الأولى من التصويت التي أجريت أمس الإثنين، حيث حاز على 19 صوتا، تلته الفرنسية بـ13 صوتا، ثم المصرية 11 صوتا.
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