رئيس إقليم كتالونيا: بناء على رغبة الشعب أعلن استقلال كتالونيا عن إسبانيا

أعلن رئيس إقليم كتالونيا، كارلز بوغديمونت، مساء اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر/ تشرين الأول، عن استقلال الإقليم رسميا عن إسبانيا.

© AP Photo/ Francisco Seco ضغوط على زعيم كتالونيا حتى يتراجع عن الاستقلال

وقال بوغديمونت في كلمة له أمام البرلمان: "بناء على نتيجة الاستفتاء، الذي تم إجراؤه في 1 أكتوبر/ تشرين الأول، وصوت فيه مواطنو كتالونيا بالموافقة على الاستفتاء، أعلن استقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا".

وتابع رئيس الإقليم قائلا "صيغة الدولة الجديدة في كتالونيا ستكون النظام الجمهوري".

وتابع بوغديمونت

"شعب كتالونيا اختار الاستفتاء واختار أن يكون له مستقبل خاص يقرر فيه مصيره بيده".

ولكن رئيس الإقليم أشار إلى أنه يقترح أن يتم تعليق إجراءات إعلان الاستقلال لعدة أسابيع لفتح المجال للحوار والوساطة، مشيرا إلى أن الخلاف بين الإقليم والدولة الإسبانية ينبغي أن يحل بـ"شكل عادل".

من جانب آخر، وصف زعيم المعارضة في البرلمان الكتالوني كلمة رئيس الإقليم، بأنها بمثابة "انقلاب"، مشيرا إلى أنه لا يحظى بأي "دعم" من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.