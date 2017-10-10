رئيس إقليم كتالونيا: بناء على رغبة الشعب أعلن استقلال كتالونيا عن إسبانيا

وتابع رئيس الإقليم قائلا "صيغة الدولة الجديدة في كتالونيا ستكون النظام الجمهوري".
وتابع بوغديمونت
"شعب كتالونيا اختار الاستفتاء واختار أن يكون له مستقبل خاص يقرر فيه مصيره بيده".
ولكن رئيس الإقليم أشار إلى أنه يقترح أن يتم تعليق إجراءات إعلان الاستقلال لعدة أسابيع لفتح المجال للحوار والوساطة، مشيرا إلى أن الخلاف بين الإقليم والدولة الإسبانية ينبغي أن يحل بـ"شكل عادل".
من جانب آخر، وصف زعيم المعارضة في البرلمان الكتالوني كلمة رئيس الإقليم، بأنها بمثابة "انقلاب"، مشيرا إلى أنه لا يحظى بأي "دعم" من الاتحاد الأوروبي، بحسب ما نقلته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
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