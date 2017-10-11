ترامب وماي يبحثان في اتصال هاتفي منع إيران من الحصول على أسلحة نووية

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بحث مع رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، منع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

واشنطن — سبوتنيك. وجاء في بيان للبيت الأبيض، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، أن "الرئيس دونالد ترامب اتصل برئيسة وزراء المملكة المتحدة لبحث سبل إغلاق كل الطرق أمام إيران نحو الحصول على الأسلحة النووية. وأكد الرئيس ترامب على ضرورة العمل المشترك من أجل محاسبة النظام الإيراني بسبب أعماله المزعزعة للاستقرار، وخاصة تمويل الإرهاب وتطوير صواريخ تمثل خطرا".

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE الخارجية الأمريكية: ترامب يدرس سيناريوهات مختلفة للتعامل مع إيران

من جانبه، أكد مكتب تيريزا ماي بعد المكالمة الهاتفية مع ترامب أن بريطانيا أكدت للولايات المتحدة التزامها بالاتفاق حول برنامج إيران النووي.

هذا، وكانت صحيفة "واشنطن بوست" قد أفادت في وقت سابق بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يعتزم الإعلان عن الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران قريبا. وصرحت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، بأن ترامب سيقدم قريبا استراتيجية جديدة بشأن إيران.

يذكر، أن السداسية الدولية وإيران توصلتا إلى الاتفاق حول برنامج إيران النووي في تموز/يوليو عام 2015. وتم إقرار خطة الأعمال المشتركة الشمالية التي تقضي برفع العقوبات عن إيران مقابل خطوات من قبل طهران خاصة ببرنامجها النووي. ودخلت الخطة حيز التنفيذ منذ 16 كانون الثاني/يناير عام 2016.