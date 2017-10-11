إيمينم يصف ترامب "بالعاهرة" و"الجد العنصري" في أغنية جديدة (فيديو)

هاجم مغني الراب الأمريكي Eminem، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال حفل توزيع الجوائز BET Hip Hop Awards" عبر أسلوب غنائي حر من دون موسيقى مرافقة أقيم ليلة الثلاثاء واصفا إياه "بالعاهرة" و"الجد العنصري".

وأطلق Eminem على الـ "فري ستايل" اسم "العاصفة" ندد فيها بتصريحات ترامب في أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت، في شهر آب / أغسطس المنصرم، في مدينة شارلوتسفيل في ولاية فيرجينيا الأمريكية، وتساءل عن وطنية الرئيس بعد هجمومه على الرياضيين عقب خطابه الذي ألقاه في ولاية آلاباما، حث فيه مديري فرق كرة القدم الأميركية الحرص على تأديب انضباط سلوك لاعبيهم وطردهم إذا أعربوا عن احتجاجهم خلال أداء النشيد الوطني.

وفي الختام، قام بتحية لاعب كرة القدم الامريكي كولن كابيرنيك الذي رفض الوقوف اثناء النشيد الوطني احتجاجا على معاملة السود.

كما انتقد إيمينم سابقا في أغنيته "Campaign Speech" التي أطلقها في سياق الحملة الانتخابية الرئاسية عام 2016، مؤكدا فيها أن ترامب يمثل خطرا حقيقيا على الولايات المتحدة.