غابرييل: مفتاح حل أزمة كتالونيا يكمن في الحوار واحترام الدستور

صرح وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل، اليوم الأربعاء، بأن حل أزمة إقليم كتالونيا مع الحكومة الأسبانية، لا يمكن أن يتم سوى عبر اتباع طريق الحوار واحترام الدستور الأسباني.

وقال غابرييل في بيان رسمي: "إن إعلان الاستقلال من طرف واحد يعد خطوة غير مسؤولة".

وأضاف: "حل الأزمة لن يكون سوى عبر اتباع طريق الحوار في إطار دولة القانون واحتراما للدستور".

يذكر أن رئيس إقليم كتالونيا كارلز بوغديمونت أعلن استقلال الإقليم في جلسة برلمانية، أمس الثلاثاء، لكنه اقترح تعليق إجراءات دخول الاستقلال حيز التنفيذ لبضعة أسابيع، لفتح سبل الحوار والوساطة مع مدريد، وهو ما اعتبرته الحكومة الأسبانية أمرًا غير شرعي.

وأجرى إقليم كتالونيا استفتاء للاستقلال عن أسبانيا، يوم الأحد 1 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، صوت فيه ما يقرب من 90 بالمائة من المشاركين لصالح الانفصال.

ولم تعترف الحكومة الإسبانية بنتائج الاستفتاء، الذي صدر بشأنه قرار المحكمة الدستورية بتجميده، وحاولت الشرطة الإسبانية منع إجراء الاستفتاء، ما أسفر عن اشتباكات بين الشرطة والمحتجين ضد أعمالها، أدت إلى وقوع عدد كبير من المصابين.

واتهم ملك إسبانيا، فيليب السادس، السلطات في كتالونيا، بأنها تحاول كسر وحدة إسبانيا وتقويض سيادتها، ووصف الاستفتاء بأنه غير شرعي، كما أعلنت الحكومة في مدريد أنها لن تسمح بتجسيد الانفصال الآحادي عن كتالونيا عن أرض الواقع.