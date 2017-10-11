رئيس وزراء إسبانيا يطالب حكومة كتالونيا بتوضيح رسمي حول إعلان الاستقلال

أعلن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أن حكومته اتفقت على توجيه استفسار رسمي حول الموقف من إعلان الاستقلال.

باريس — سبوتنيك. وقال راخوي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عقب انتهاء اجتماع الحكومة:

© REUTERS/ Albert Gea رئيس إقليم كتالونيا: بناء على رغبة الشعب أعلن استقلال كتالونيا عن إسبانيا

يجب أن نكون واضحين في مواجهة الغموض الذي صدر أمس عن زعيم كتالونيا"، مضيفًا: "الحكومة اتفقت على توجيه استفسار رسمي للإقليم إذا ما كانوا أعلنوا الاستقلال أم لا.

وتابع راخوي أن "الحكومة الإسبانية تريد تجنب حالة الضياع والاشتباه التي سببتها الحكومة في كتالونيا"، مؤكدًا: "نطلب الوضوح بشأن هذه المسألة المهمة لكي نعرف كي سنتصرف بالمادة 155 من الدستور".

وكان رئيس إقليم كتالونيا، كارلز بوغديمونت، أعلن أمس الثلاثاء 10 أكتوبر/ تشرين الأول، عن استقلال الإقليم رسميا عن إسبانيا.