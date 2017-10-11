فرنسا: إعلان كتالونيا الاستقلال من طرف واحد "غير شرعي"

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الفرنسية آنييس روماتيت أسبانيي، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر/ تشرين الأول، في بيان رسمي، إن فرنسا قلقة من الوضع في كتالونيا بعد التصريح الذي ألقاه رئيس إقليم كتالونيا، الثلاثاء.

© Sputnik. Javier Luengo غابرييل: مفتاح حل أزمة كتالونيا يكمن في الحوار واحترام الدستور

باريس — سبوتنيك. وقالت أسبانيي في بيان رسمي:

نحن ما زلنا قلقين من الوضع في كتالونيا بعد تصريحات كارلس بودجيمون، كل حل لهذه الأزمة الداخلية يجب أن يأتي في إطار الدستور الأسباني.

واعتبرت أسبانيي أنه يجب الاحترام والحفاظ على وحدة وشرعية الدستور، واختمت بالتشديد على أن إعلان الاستقلال من طرف واحد من قبل السلطات في كتالونيا سيعد غير شرعي، ولا يمكن الاعتراف به.

في سياق متصل، صرح وزير العدل الإسباني رافائيل كاتالا، بأن إعلان رئيس الحكومة الكتالونية، كارلس بوتشديمون الاستقلال لا يمكن اعتباره شرعيا، وقال الوزير:

لا يمكننا الاعتراف بالاستفتاء الذي جرى بشكل غير قانوني، ولا يمكننا الاعتراف بشرعية إعلان الاستقلال.

يذكر أن رئيس إقليم كتالونيا، كارلس بوتشديمون، أعلن، مساء أمس الثلاثاء 10 أكتوبر/ تشرين الأول، استقلال الإقليم رسميا عن إسبانيا.