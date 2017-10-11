تأسيس المحطة النووية التركية قد يتم نهاية العام الجاري

أعلن وزير الطاقة التركي، بيرات البيرق، اليوم الأربعاء، أن مراسم وضع حجر الأساس للمحطة النووية "أكويو" التي يتم بناؤها بمشاركة روسيا قد تجري نهاية العام الجاري.

أنقرة — سبوتنيك. وقال الوزير:

"وكالة الطاقة الذرية التركية مستمرة في القيام بكل ما هو بوسعها لتجري مراسم وضع حجر الأساس لمحطة "أكويو" نهاية العام أو مطلع العام المقبل، بمشاركة الدولتين، سيكون رائعا لو تم تشغيل المحطة قبل 29 أكتوبر 2023، عندما سيتم الاحتفال بالذكرى المئوية لإنشاء جمهورية تركيا".

في سياق آخر، أفاد ممثل وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، أمس الثلاثاء، بأن تركيا شددت من جانب واحد قواعد استيراد المنتجات الزراعية الروسية، في حين لم تتخذ روسيا مثل هذه الإجراءات.

وقال ممثل المكتب الصحفي للوزارة في حديثه لـ"سبوتنيك": "إن الجانب الروسي لم يتخذ التدابير التي يشير إليها الجانب التركي كسبب لاتخاذ تدبير في إطار الرد بالمثل، وأن التدبير أحادي الجانب اتخذه الشركاء الأتراك.