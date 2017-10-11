ارتفاع حصيلة القتلى جراء حرائق اجتاحت ولاية كاليفورنيا (فيديو)

ارتفعت حصيلة القتلى إلى 17 شخصا على الأقل فيما وصل عدد المصابين إلى 180 جراء موجة الحرائق الضخمة التي اجتاحت ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأعلنت السلطات المحلية، اليوم الأربعاء، أن الحرائق الضخمة اندلعت في ثمان مقاطعات بالولاية الواقعة في جنوب غرب الولايات المتحدة وتسببت في مقتل 17 شخصا ونزوح 25 ألفا آخرين على الأقل من منازلهم.

— NBC News (@NBCNews) October 11, 2017

​وطلب حاكم الولاية جيري براون من الرئيس دونالد ترامب إرسال مساعدات فدرالية لمواجهة 17 حريقا اندلعت في ثمان مقاطعات.

ويشارك آلاف من رجال الإطفاء في مواجهة امتداد النيران منذ عدة أيام.