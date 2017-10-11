الغرب يعترف بتفوق "إس-400" على "باتريوت"

يزداد الطلب حول العالم على منظومة الدفاع الجوي "إس-400" الروسية، وذلك نظرا للخصائص التقنية التي تتمتع بها والسعر الجيد.

قال المحلل في صحيفة "زود دويتشي تسايتونج" الألمانية، فرانك نينهيسن، أصبح من المعروف، قبل ستة أشهر، أن روسيا ستزود الصين بهذه المنظومة، وتلاها صفقتان مع تركيا ومن ثم مع السعودية.

ووفقا له، إن شعبية هذه المنظومة "إس-400" في العالم ترجع في المقام الأول إلى الخصائص الفنية الممتازة التي تتمتع بها المنظومة، وعلى وجه الخصوص قدرتها على تدمير طائرات العدو، والصواريخ البالستية والصواريخ المجنحة، وكذلك الطائرات المسيرة.

وقال العقيد السابق، وولفغانغ ريشتر، للصحيفة "إنها (منظومة "إس-400") حقا أفضل من نظيرتها الأمريكية "باتريوت"، التي تمتلكها ألمانيا، وعلى ما يبدو أنها أقلة تكلفة".

هذا وكانت موسكو وأنقرة قد توصلتا إلى اتفاق حول تصدير أنظمة روسية من طراز "إس —400" إلى تركيا. ووقعتا عقدا بهذا الخصوص، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي لهيئة التعاون العسكري التقني في روسيا، في وقت سابق.

إلى ذلك أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، أن بلاده سددت الدفعة الأولى من قيمة عقد المنظومة الروسية "إس-400".

وتستطيع منظومة "إس 400" الأكثر تطورا في العالم متابعة 300 هدف في آن واحد، واكتشاف الأهداف على بعد 600 كم، كما أن مدى تدمير الأهداف الأيرودينامية يصل إلى ما بين 3 و240 كم، والبالستية من 5 إلى60 كم، كما تبلغ السرعة القصوى للهدف المدمر 4800 كم، وتستطيع المنظومة تدمير 36 هدفا في وقت واحد، وكذلك توجيه 72 صاروخا في آن واحد. ويمكن نشر المنظومة خلال 5 دقائق، لتكون جاهزة للعمل.