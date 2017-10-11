السلفادور تحيي ذكرى زلزال راح ضحيته 1500 شخص (صور)

شارك أكثر من مليون وثمانمائة ألف شخص في محاكاة لعمليات إخلاء مباني وذلك بمناسبة ذكرى الزلزال الذي ضرب السلفادور بقوة 5.7 على مقياس ريختر عام 1986، وراح ضحيته 1500 وأصيب فيه 10000 شخص.