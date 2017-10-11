جنرال تركي يكشف أصول زعماء "داعش" وانتماءاتهم

أعلن اللواء التركي، الطيار المتقاعد، بايزيد قره طاش، أن غالبية زعماء "داعش" هم إمّا عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أو عناصر من القوات الأمريكية والأوروبية الخاصة.

أنقرة — سبوتنيك. وقال قره طاش في حديث لـ"سبوتنيك" "إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن أوباما وهيلاري كلنتون ابتدعا تنظيم "داعش"، ويمكننا القول بأن غالبية زعماء "داعش" هم إمّا عملاء وكالة المخابرات المركزية الأمريكية أو عناصر من القوات الأمريكية والأوروبية الخاصة".

واستطرد قائلا "ويظهر هذا جلياً في مقاطع الفيديو التي تظهر نقل زعماء "داعش" من مدينتي الرقة ودير الزور السوريتين ومدينة كركوك العراقية بواسطة مروحيات أمريكية".

وأكد أن أمريكا تقوم بحشد الأسلحة في المنطقة بهدف ترسيخ وجودها فيها ولتتمكن من تنفيذ خططها عبر تعزيز بنيتها التحتية، موضحا أنها تلجأ إلى كل السبل من أجل تعزيز وجودها وقوتها في المنطقة وخاصة العراق وسوريا.

كما أشار إلى أن الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنطقة تنتقل بطريقة ما إلى المجموعات الإرهابية المتطرفة الأخرى الناشطة في سوريا مثل "هيئة تحرير الشام"، لافتاً إلى أن الإدارة الأمريكية لا ترسل هذه الأسلحة بشكل مباشر إلى المنطقة بل بواسطة عملاء أو وسطاء في السوق السوداء فضلاً عن إرسالها أسلحة من صنع بلدان أخرى أيضاً.