كوريا الشمالية تحضر صواريخا باليستية أكثر تطورا

قالت صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر أمريكية وكورية جنوبية إن بيونغ يانغ انتهت من تطوير صاروخ باليستي جديد عابر للقارات .

وأوضحت الصحيفة أن كوريا الشمالية انتهت في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي من تطوير صاروخ من طراز "هواسونغ 13" وهو النسخة المعدلة من الطراز "هواسونغ 14"، الذي كان مكون من مرحلتين ويصل مداه إلى نحو 13 ألف كم.

© REUTERS/ KCNA كوريا الشمالية تحضر مفاجأة لأعدائها باستخدام الطائرات الشراعية

وأشارت الصحيفة إلى أن كوريا الشمالية لا تخفي آمالها في تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية تصل إلى الأراضي الأمريكية.

وقالت مصادر للصحيفة اليابانية إن اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية رفعوا مستوى تأهبهم بعد أن التقطت الأقمار الصناعية صورا لقطار يتحرك من مصنع أسلحة بالقرب من بيونغ يانغ أواخر الشهر الماضي.

وتجري قوات مشتركة أمريكية وكورية جنوبية الأسبوع المقبل تدريبات عسكرية تشارك فيها قوات من البحرية الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات "رونالد ريغان" إضافة إلى قاذفات أمريكية من طراز "بي- بي1".