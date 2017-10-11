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10:19 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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    إطلاق صاروخ من طراز هواسونغ-12 (Hwasong-12)، كوريا الشمالية، 16 سبتمبر/ أيلول 2017

    كوريا الشمالية تحضر صواريخا باليستية أكثر تطورا

    © REUTERS/ KCNA
    العالم
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    الموضوع:
    كوريا الشمالية والولايات المتحدة..."حرب الصواريخ الباليستية" (65)
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    قالت صحيفة "أساهي شيمبون" اليابانية، اليوم الأربعاء، نقلا عن مصادر أمريكية وكورية جنوبية إن بيونغ يانغ انتهت من تطوير صاروخ باليستي جديد عابر للقارات .

    وأوضحت الصحيفة أن كوريا الشمالية انتهت في أواخر سبتمبر/ أيلول الماضي من تطوير صاروخ من طراز "هواسونغ 13" وهو النسخة المعدلة من الطراز "هواسونغ 14"، الذي كان مكون من مرحلتين ويصل مداه إلى نحو 13 ألف كم.

    إطلاق صاروخ من طراز هواسونغ-12 (Hwasong-12)، كوريا الشمالية، 16 سبتمبر/ أيلول 2017
    © REUTERS/ KCNA
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    وأشارت الصحيفة إلى أن كوريا الشمالية لا تخفي آمالها في تطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية تصل إلى الأراضي الأمريكية.

    وقالت مصادر للصحيفة اليابانية إن اليابان والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية رفعوا مستوى تأهبهم بعد أن التقطت الأقمار الصناعية صورا لقطار يتحرك من مصنع أسلحة بالقرب من بيونغ يانغ أواخر الشهر الماضي.

    وتجري قوات مشتركة أمريكية وكورية جنوبية الأسبوع المقبل تدريبات عسكرية تشارك فيها قوات من البحرية الأمريكية بقيادة حاملة الطائرات "رونالد ريغان" إضافة إلى قاذفات أمريكية من طراز "بي- بي1".

    الموضوع:
    كوريا الشمالية والولايات المتحدة..."حرب الصواريخ الباليستية" (65)

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    صاروخ باليستي, أخبار العالم, كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, العالم
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