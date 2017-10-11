رئيس وزراء إسبانيا: نرفض أي وساطة مع إقليم كتالونيا

أعلن رئيس وزراء إسبانيا، ماريانو راخوي، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول، رفضه أي وساطة مع إقليم "كتالونيا".

© REUTERS/ Albert Gea رئيس إقليم كتالونيا: بناء على رغبة الشعب أعلن استقلال كتالونيا عن إسبانيا

وطالب راخوي سلطات كتالونيا، في خطاب ألقاه أمام ابرلمان الإسباني بضرورة أن يمتثلوا للقانون الإسباني.

وشدد رئيس الوزراء الإسباني على أن أوروبا لن تعترف أبدًا بنتيجة استفتاء استقلال إقليم كتالونيا، لافتا إلى أن الحكومة الإسبانية لن تقبل فرض وجهات النظر بطريقة آحادية.

وقال راخوي: "أوروبا لن تعترف أبدا باستقلال كتالونيا"، مضيفًا "الحوار هو الحل الأساسي، فلن نقبل بتاتا فرض وجهات النظر بطريقة أحادية الجانب".

وطالب راخوي المسؤولين في إقليم كتالونيا "بالعودة إلى الشرعية بأسرع وقت"، وقال: "على المسؤولين في كتالونيا أن يعودوا لرشدهم لكي يحافظوا على المواطنين الكاتالان".