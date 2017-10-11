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10:19 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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    وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ-هو

    كوريا الشمالية تهدد ترامب: انتظر "وابلا من النار" ليس له مثيل

    © REUTERS/ SHANNON STAPLETON
    العالم
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    وجهت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، تهديدات "غير مسبوقة" إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

    ترامب في اجتماع مع قادة الجيش
    © REUTERS/ YURI GRIPAS
    ترامب وقادة الجيش يضعان سيناريو الحرب مع كوريا الشمالية
    قال وزير خارجية كوريا الشمالية، ري يونغ-هو، في تصريحات نقلتها صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية إن ترامب "أشعل بنفسه فتيل الحرب".

    وتابع قائلا "سيدفع ترامب ثمن إشعاله تلك الحرب، بوابلا من النار ليس له مثيلا من قبل".

    ومضى بقوله "أعلن ترامب منذ الشهر الماضي الحرب على بيونغ يانغ عبر تويتر".

    واستطرد قائلا

    "حديث الرئيس الأمريكي أن الحوار مع كوريا الشمالية مضيعة للوقت، لا يمكن وصفه إلا بأنه إشعال فتيل الحرب ضدنا، خاصة بعد بيانه المجنون الذي ألقاه في الأمم المتحدة".

    وأشار إلى أن "كوريا الشمالية بحاجة إلى تسوية نهائية لتلك الأزمة، ولكنها ستكون بوابل من النيران فقط، لا بالكلمات".

    ووصف الوزير الكوري الشمالي ترامب بـ"رئيس الشر"، وتوعده بأن يدفع ثمن إعلانه الحرب ضد بيونغ يانغ عبر "تويتر".

    وأكد يونغ-هو أن بلاده سترفض التفاوض مع الولايات المتحدة، بشأن برنامج التسليح الخاص بها.

    وتابع قائلا

    "لقد وصلنا تقريبا إلى النقطة الأخيرة في الطريق نحو هدفنا النهائي، وهو تحقيق توازن حقيقي في القوة مع الولايات المتحدة، لذلك موقفنا الواضح هو عدم الاتفاق أبدا على أي محادثات تكون فيها أسلحتنا النووية موضوعا للتفاوض".

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