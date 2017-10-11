قطر وفرنسا تتصدران الجولة الثالثة من انتخابات اليونسكو

تصدر مرشحا قطر وفرنسا، اليوم الأربعاء، الجولة الثالثة من التصويت في انتخابات اختيار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وحلت مرشحة مصر ثالثة، فيما ستعقد المنظمة جولة رابعة لعدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات المطلوبة للفوز.

© REUTERS/ AMR ABDALLAH DALSH العراق يسحب مرشحه لمنصب مدير عام "اليونسكو" لصالح مرشح مصر

القاهرة — سبوتنيك. وأظهرت ورقة النتائج، التي نشرها الحساب الرسمي لليونسكو على موقع "تويتر"، حصول المرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكواري على 18 صوتا، كما حصلت المرشحة الفرنسية أودري أزولاي على نفس عدد الأصوات، فيما حصدت المصرية مشيرة خطاب 13 صوتا.

يشار إلى أن المرشح القطري، حمد بن عبد العزيز الكواري، كان قد تصدر الجولة الثانية من التصويت في انتخابات اختيار الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي أجريت أمس الثلاثاء.

وحصل على 20 صوتا من أصوات 58 دولة مشاركة في التصويت، فيما ستعقد المنظمة جولة رابعة للتصويت، لعدم حصول أي من المرشحين على كمية الأصوات المطلوبة للفوز.