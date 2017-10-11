وزير الدفاع الأمريكي يعلق على احتمالية زيادة ترامب الترسانة النووية الأمريكية

علق وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر/تشرين الأول، على احتمالية إقرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، زيادة الترسانة النووية الأمريكية.

© AP Photo/ Matt Dunham ماتيس: على الجيش الأمريكي أن يكون مستعدا للحل العسكري مع كوريا الشمالية

وقال ماتيس إن تلك التقارير "غير صحيحة ومزيفة"، ووصفها بأنها "خاطئة وغير مسؤولة".

وكانت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية قد أشارت إلى أن ترامب سيوقع قرارا يزيد فيه من الترسانة النووية الأمريكية بنحو 10 أضعاف، وفقا لما قاله مسؤولين أشاروا إلى أن ترامب صرح بذلك الأمر لعدد من كبار قادة الأمن القومي الأمريكي، خلال اجتماع سابق.