ماتيس: الخلاف الدبلوماسي مع تركيا لا يؤثر على التعاون العسكري بيننا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، اليوم الأربعاء، أن الخلاف الدبلوماسي مع تركيا لا يؤثر على التعاون العسكري بين البلدين.

واشنطن — سبوتنيك. ونقلت وكالة "رويترز" عن ماتيس قوله للصحفيين من على متن طائرة عسكرية، "إنها حليف في حلف شمال الأطلسي "الناتو" وسنعمل جاهدين على البقاء متحالفين معها ضد عدونا المشترك ونحن نؤدي عملا رائعا معا عبر القنوات العسكرية".

© Sputnik. Alexei Druzhinin البعثة الأمريكية في تركيا توقف إصدار كل التأشيرات باستثناء الهجرة

وأوضح أن العلاقات العسكرية لم تتأثر بتوترات دبلوماسية سابقة.

يذكر أنه في وقت سابق، علقت البعثة الأمريكية في تركيا ونظيرتها التركية في واشنطن خدمات إصدار التأشيرات بعد اعتقال أحد موظفي البعثة الأمريكية في تركيا الأسبوع الماضي، في أحدث مؤشر على توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

كان موظف بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول احتجز، الأسبوع الماضي، بتهمة ارتباطه بفتح الله غولن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي

وذلك في إجراء نددت به واشنطن ووصفته بأنه لا أساس له ويضر بالعلاقات بين البلدين.