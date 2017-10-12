أمريكا تطالب تركيا بتقديم أدلة حول التهم الموجهة ضد موظفي السفارة الأمريكية في أنقرة

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون تحدث، يوم الأربعاء، مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو وعبر عن "قلقه العميق" إزاء احتجاز موظفين بالبعثة الدبلوماسية الأمريكية في تركيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "وزير الخارجية (تيلرسون) نقل لنظيره التركي مخاوفه إزاء احتجاز الأجهزة التركية موظفي بعثتنا الدبلوماسية في تركيا والعديد من المواطنين الأمريكيين".

© AFP 2017/ Mandel NGAN ماتيس: الخلاف الدبلوماسي مع تركيا لا يؤثر على التعاون العسكري بيننا

وأشارت نويرت الى أن "وزير الخارجية شدد على ضرورة أن تقدم الحكومة التركية أدلة على الاتهامات الموجهة ضدهم".

يذكر أنه في وقت سابق، علقت البعثة الأمريكية في تركيا ونظيرتها التركية في واشنطن خدمات إصدار التأشيرات بعد اعتقال أحد موظفي البعثة الأمريكية في تركيا الأسبوع الماضي، في أحدث مؤشر على توتر العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

.كان موظف بالقنصلية الأمريكية في إسطنبول احتجز، الأسبوع الماضي، بتهمة ارتباطه بفتح الله غولن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي

وذلك في إجراء نددت به واشنطن ووصفته بأنه لا أساس له ويضر بالعلاقات بين البلدين.