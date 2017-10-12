ترامب يهاجم وسائل الإعلام الأمريكية

هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء وسائل الإعلام الأميركية، واصفا إياها "بغير النزيهة جدا".

واشنطن-سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "إن وسائل الإعلام سيئة للغاية"، واصفا الإعلاميين بأنهم من بين الناس "الأكثر خداعا".

وشكا ترامب من تركيز العديد من وسائل الإعلام على السلبيات، وأضاف: "أسميهم مزيفين لأن هناك الكثير من الأخبار الزائفة".

وفي الوقت نفسه، قال الرئيس إنه يعرف العديد من الصحفيين الشرفاء.