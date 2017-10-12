مقتل 37 في فيضانات وانهيارات أرضية في فيتنام

قالت الوكالة المعنية بالحماية من الكوارث في فيتنام، اليوم الخميس، إن فيضانات قتلت 37 شخصا، بينما اعتبر 40 في عداد المفقودين، بسبب أمطار غزيرة في الأقاليم الشمالية والوسطى نتيجة منخفض مداري.

© REUTERS/ Jeff Piotrowski مقتل وإصابة 10 أشخاص جراء إعصار "دوكسوري" الذي يضرب فيتنام

وقالت لجنة التوجيه المركزية للوقاية من الكوارث الطبيعة ومكافحتها على موقعها الإلكتروني، إن 21 شخصا آخرين أصيبوا بعد وقوع انهيارات أرضية وفيضانات، مما دفع السلطات لتصريف مياه من وراء السدود.

وجرى إجلاء أكثر من 17 ألف أسرة، في حين انهار أكثر من 200 منزل وغمرت المياه قرابة 18 ألف منزل أو ألحقت بها أضرارا، حسبما نقلت "رويترز".

وذكرت اللجنة أن نحو 20 ألف فدان من حقول الأرز تضررت، بينما نفق قرابة 40 ألفا من الماشية أو جرفتها المياه.

وكثيرا ما تتعرض فيتنام لعواصف أو فيضانات مدمرة بسبب سواحلها الطويلة. وقتل أكثر من 200 شخص في عواصف في العام الماضي.