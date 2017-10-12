قائد جيش ميانمار: الروهينغا ليسوا من سكان البلاد الأصليين

قال قائد جيش ميانمار الجنرال، مين أونغ هلينغ، في اجتماع بالسفير الأمريكي، سكوت مارسيل، إن مسلمي الروهينغا ليسوا من السكان الأصليين في البلاد وأن وسائل الإعلام متواطئة في تضخيم عدد اللاجئين الفارين.

© REUTERS/ Mohammad Ponir Hossain الشرطة: غرق 12 من الروهينغا معظمهم أطفال أثناء فرارهم

ولم يتطرق الجنرال في الاجتماع على ما يبدو إلى الاتهامات الموجهة لجنوده بارتكاب انتهاكات، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ووصف الجنرال الروهينغا بلفظة "البنغاليين"، مضيفا أن المستعمرين البريطانيين هم المسؤولون عن الأزمة.

وقال لمارسيل وفقا لتقرير عن الاجتماع نشر على صفحته على فيسبوك، اليوم الخميس: "ميانمار لم تدخل البنغاليين وإنما أدخلهم المستعمرون".

وتابع: "ليسوا سكانا أصليين وتثبت السجلات أن اسمهم لم يكن حتى الروهينغا في الفترة الاستعمارية وإنما كانوا يسمون بالبنغاليين".

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، إن قوات الأمن في ميانمار دفعت بطريقة وحشية نصف مليون شخص من الروهينغا باللجوء إلى بنغلادش وأحرقت بيوتهم ومحاصيلهم وقراهم لمنعهم من العودة.

وكانت العمليات العنيفة من جيش ميانمار قد جاءت ردا على هجمات شنها متمردون من الروهينغا على نحو 30 موقعا أمنيا يوم 25 أغسطس/ آب.