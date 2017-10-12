أفراد من "غرينبيس" يقتحمون محطة نووية فرنسية ويطلقون ألعابا نارية (فيديو)

اقتحم متظاهرون من منظمة غرينبيس محطة للطاقة النووية في فرنسا، في الساعات الأولى من صباح اليوم.

المتظاهرون الذين اقتحموا المحطة النووية قاموا بإطلاق الألعاب النارية في محيط المحطة، في محاولة للفت الانتباه لمخاطر المحطة.

وقالت المنظمة التي وجهت بيانا جاء فيه: في الوقت الذي تدعي فيه شركة الكهرباء الفرنسية تأمين محطات الطاقة، يشير نشطاء المنظمة

إلى عدم قدرة السلطات الفرنسية على توفير الحماية لهذه المحطات.

#BREAKING — Our activists were in action this morning to denounce #nuclear spent fuel pools major security risk. #StopRiskingEurope pic.twitter.com/vKZxzrViEQ — Greenpeace France (@greenpeacefr) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

يذكر بأنه تم إيقاف المتظاهرين الذين اقتحموا حرم المحطة، وأكدت الشرطة بأن ما قاموا به لا يشكل خطرا على المحطة.

[VIDEO] Our activists launched a firework in the perimeter of a french nuclear plant. These installations are vulnerable. #StopRiskingEurope pic.twitter.com/hCyorlKdzq — Greenpeace France (@greenpeacefr) ١٢ أكتوبر، ٢٠١٧

يذكر بأن المنظمة كانت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، قد نشرت بيانا تحدثت فيه عن هشاشة الأمن لهذه المراكز الحيوية.

يذكر بأن فرنسا تمتلك 58 مفاعلا نوويا وتنتج حوال 75% من كهرباء البلاد.