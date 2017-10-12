استطلاع رأي: ما هي الدول التي تتدخل في انتخابات الدول الأخرى؟

أجرت شركة "إيفوت" الفرنسية لوكالة "سبوتنيك نيوز" استطلاع رأي في أيلول / سبتمبر 2017، في كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى وبولندا.

وشملت الدراسة الاستقصائية 3228 مشاركا فوق سن الـ18:

فرنسا: 807 مشاركين

ألمانيا: 803 مشاركين

المملكة المتحدة: 802 مشاركا

بولندا: 816 مشاركا

وتمثل العينة السكان حسب الجنس والعمر والجغرافيا.

سؤال: نظرا للنفوذ السياسي والاقتصادي، فضلا عن القدرات الأمنية، أي بلد تعتقد أنه يؤثر على انتخابات البلدان الأخرى؟

الإجابة:

الولايات المتحدة

روسيا

الاتحاد الأوروبي

بلد آخر

لا يوجد بلد يؤثر على انتخابات البلدان الأخرى

© Sputnik. استطلاع رأي: ما هي الدول التي تتدخل في انتخابات دول أخرى؟

أهم النتائج: