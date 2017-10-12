استطلاع رأي: ما هي الدول التي تتدخل في انتخابات الدول الأخرى؟

وشملت الدراسة الاستقصائية 3228 مشاركا فوق سن الـ18:
- فرنسا: 807 مشاركين
- ألمانيا: 803 مشاركين
- المملكة المتحدة: 802 مشاركا
- بولندا: 816 مشاركا
وتمثل العينة السكان حسب الجنس والعمر والجغرافيا.
سؤال: نظرا للنفوذ السياسي والاقتصادي، فضلا عن القدرات الأمنية، أي بلد تعتقد أنه يؤثر على انتخابات البلدان الأخرى؟
الإجابة:
- الولايات المتحدة
- روسيا
- الاتحاد الأوروبي
- بلد آخر
- لا يوجد بلد يؤثر على انتخابات البلدان الأخرى
أهم النتائج:
- أكثر من 40% من سكان فرنسا وألمانيا وبولندا (43% م28% من الألمان، 27% من الفرنسيين و 21% من البريطانيين) يوافقون على أن روسيا تؤثر على الانتخابات.
- ونسبة الذين يعتقدون أن الاتحاد الأوروبي يتدخل في الانتخابات في البلدان الأخرى: 18% من البريطانيين يملكون هذا الرأي بالمقارنة مع 8% من الفرنسيين و 10% من الألمان و 12% من البولنديين.
- الشباب (أقل من 35 عاما) هم أكثر عرضة من الجيل القديم (أكثر من 35) للاعتقاد بأن الولايات المتحدة تؤثر على الانتخابات: 49% مقابل 41% في فرنسا، 55% مقابل 36% في ألمانيا، 39%مقابل 30% في المملكة المتحدة 51% مقابل 39% في بولندا.
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