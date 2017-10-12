تحطم مقاتلة تشارك في استعراض عسكري بإسبانيا (صورة+فيديو)

Accidente en Albacete de un Eurofighter #12octFiestaNacional pic.twitter.com/SIIHCaYfa0— Joaquin Reneses (@cucha1985) October 12, 2017
ولا معلومات حتى الآن حول مصير أفراد الطاقم.
Accidente aéreo en la Base Aérea de Los Llanos. #albacete pic.twitter.com/4D488KICpO— MARIO_RP (@marioruiz_ab) October 12, 2017
وكانت هذه المقاتلة واحدة من 4 مقاتلات من طراز " Eurofighter"، والتي شاركت في العرض العسكري.
وأشارت صحيفة " El País" نقلا عن مصدر خاص أن قائد الطائرة لم يتمكن من النجاة.
وأقيم، اليوم الخميس، في مدريد عرض عسكري بمناسبة العيد الوطني الإسباني، حيث استضافها رئيس الدولة الملك فيليب السادس. وشارك في العرض العسكري 4 آلاف مقاتل، بمن فيهم أفراد الشرطة الوطنية والحرس المدني، فضلا عن المعدات العسكرية، بما في ذلك الطائرات.
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