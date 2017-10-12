تحطم مقاتلة تشارك في استعراض عسكري بإسبانيا (صورة+فيديو)

تحطمت مقاتلة "يورو فايتر" شاركت في الاستعراض العسكري بمناسبة عيد وطني إسباني، في قاعدة ليانوس الجوية جنوب شرقي إسبانيا، وفقا لما ذكرته صحيفة "إلموندو".

​ولا معلومات حتى الآن حول مصير أفراد الطاقم.

​وكانت هذه المقاتلة واحدة من 4 مقاتلات من طراز " Eurofighter"، والتي شاركت في العرض العسكري.

وأشارت صحيفة " El País" نقلا عن مصدر خاص أن قائد الطائرة لم يتمكن من النجاة.

وأقيم، اليوم الخميس، في مدريد عرض عسكري بمناسبة العيد الوطني الإسباني، حيث استضافها رئيس الدولة الملك فيليب السادس. وشارك في العرض العسكري 4 آلاف مقاتل، بمن فيهم أفراد الشرطة الوطنية والحرس المدني، فضلا عن المعدات العسكرية، بما في ذلك الطائرات.