هيلاري وأوباما في فضيحة هوليوود الجنسية

نشرت صحيفة "تلغراف" البريطانية، اليوم الخميس، أن المنتج الأمريكي هارفي واينستين المتهم بفضيحة جنسية، قد تبرع للحزب الديمقراطي الأمريكي بمبلغ 2,2 مليون دولار أمريكي خلال السنوات الـ25 الأخيرة.

© REUTERS/ CARLOS JASSO بعد اتهامات بالعنصرية وممارسات جنسية سادية...ميركل تعترف بمخالفات في الجيش

وأضافت الصحيفة أن واينستين قد تبرع بمبلغ 26 ألف دولار أمريكي حتى نهاية2016 لهيلاري كلينتون التي كانت مرشحة في الانتخابات الأمريكية الأخيرة وقد خسرتها.

كما يعد من الداعمين الأقوياء للرئيس السابق باراك أوباما، حيث تبرع بمبلغ 45 ألف دولار لحملة أوباما الانتخابية.

يذكر بأن كلا من هيلاري وأوباما قد أدانا تصرفات وسلوك واينستين الجنسي وتحرشه.

وبحسب الصحيفة، فإن المنتج الهوليودي كان تبرع لحاكم ولاية نيويورك أندرو كوكو وهو من الحزب الديمقراطي بمبلغ 60 ألف دولار أمريكي.