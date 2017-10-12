الولايات المتحدة تنسحب من اليونيسكو

أخطرت الولايات المتحدة الأمريكية، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، اليوم الخميس 12 أكتوبر/ تشرين الأول، بقرارها الانسحاب من هذه المنظمة، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية.

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موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة:

يوم 12 أكتوبر من العام 2017 أبلغت وزارة الخارجية المدير العام لـ "يونسكو" إيرينا بوكوفا بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة، وعزمها إنشاء بعثة مراقبة دائمة لدى اليونيسكو.

وبحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هيذر نورت، فإن هذا القرار سببه ديون المساهمات المالية، وضرورة إصلاح المنظمة، وما وصفته بـ "تحيزها ضد إسرائيل".

وقالت:

لم يكن من السهل اتخاذ هذا القرار، إنه يعكس قلق الولايات المتحدة إزاء تزايد ديون المساهمات في اليونيسكو، وضرورة الإصلاح الجزري للمنظمة، ومواصلة التحيز ضد إسرائيل في اليونيسكو.

من جانبها صرحت مديرة اليونيسكو بأنها تلقت إخطارا رسميا من أمريكا بانسحابها من المنظمة، وأفادت بأن هذا القرار يمثل خسارة "لأسرة الأمم المتحدة".