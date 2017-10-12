ترامب يلقي كلمة حول استراتيجية أمريكا تجاه إيران غدا الجمعة

أعلنت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارا سانديرس، اليوم الخميس، أن الرئيس ترامب سيلقي يوم غد الجمعة كلمة حول استراتيجية أمريكا حيال إيران.

© Sputnik. Andrey Reznitshenko إيران تؤكد التزامها بالاتفاق النووي

واشنطن — سبوتنيك. وقالت سانديرس:

الجمعة في الساعة 12:45 سيلقي الرئيس كلمة حول الاستراتيجية الأمريكية حيال إيران.

في سياق متصل، أكدت الخارجية الإيرانية ضرورة الالتزام بالاتفاق النووي، خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الألماني ومسؤولة السياسيات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وأن إيران يجب أن تتمتع بالمزايا الاقتصادية في مقابل التزامها بهذا الاتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن هناك مباحثات هاتفية منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم بين وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل ومسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا.