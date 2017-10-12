فشل انتخاب مدير عام لليونيسكو في الجولة الرابعة

فشل المجلس التنفيذي لمنظمة اليونيسكو، اليوم الخميس، في انتخاب مدير عام جديد للمنظمة في الجولة الرابعة من التصويت، ومن المقرر أن تجري الجولة الخامسة غدا الجمعة.

© Sputnik. Poliakov قطر وفرنسا تتصدران الجولة الثالثة من انتخابات اليونيسكو

باريس — سبوتنيك. وكان هناك مرشحون من 3 بلدان يتنافسون على منصب المدير العام للمنظمة، وهم وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري أزوليه، والوزيرة السابقة لشؤون الأسرة والمجتمع في مصر، مشيرة خطاب، والدبلوماسي القطري حمد بن عبد العزيز الكواري.

وحصلت كل من أزوليه وخطاب على 18 صوتا، فيما حصل الكواري على 22 صوتا، وبالتالي لم يتمكن أي مرشح من الحصول على الأصوات الـ30 المطلوبة من أصل الـ58 صوتا.

وكان ممثل الصين، المدير العام لليونيسكو تشيان تانغ، ومستشارة وزارة الثقافة اللبنانية فيرا الخوري لاكيه، قد أعلنا في وقت سابق من اليوم عن سحب ترشيحهما لمنصب مدير المنظمة.

يذكر أنه بالإضافة إلى ممثلي الصين ولبنان، خرج من السباق، في نتيجة جولات التصويت السابقة كل من ممثل غواتيمالا خوان ألفونسو فوينتس سوريا، والسياسي العراقي صالح الحسناوي، وسفير أذربيجان لدى روسيا بولاد بلبل أوغلي، ورئيسة اللجنة الوطنية الفيتنامية لليونسكو سوان شون فام، وكان بلبل أوغلي قد سحب ترشيحه بعد الجولة الأولى من التصويت، أما ممثلة فيتنام — بعد الجولة الثانية.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن تحديد المرشحين المفضلين تم بالفعل بنتيجة الجولة الأولى من التصويت، حيث كسب ممثل قطر أكبر عدد لأصوات الناخبين خلال الجولة الأولى والثانية، وفي الجولة الثالثة، حصلت قطر وفرنسا على 18 صوتا لكل منهما.