الدفاع الروسية: قدرات الدفاع الصاروخي الأمريكي تمثل خطرا على القدرات الروسية للردع

وأشار إلى أن "هناك أكثر من 60 صاروخا اعتراضيا تم نشرها في أوروبا ونحو 150 صاروخا اعتراضيا ضمن قسم منظومة الدفاع الصاروخي بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ".
وتابع قائلا، "حسب تقديراتنا، إن عدد الصواريخ الاعتراضية سيبلغ أكثر من ألف صاروخ بحلول عام 2022، وفي المستقبل سيزيد على عدد الرؤوس الحربية المنصوبة على صواريخنا العابرة للقارات".
وأوضح، أن منظومة الدفاع الصاروخي الأمريكية تهدد أمن النشاط الفضائي الدولي، وتحول دون التوصل إلى اتفاقات حول عدم نشر الأسلحة في الفضاء.
وأكد أن التصريحات الأمريكية بشأن الطابع الدفاعي لمنظومة الدفاع الصاروخي الأمريكي تضليل خطير.
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