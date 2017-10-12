تيلرسون يستشير روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين حول إيران

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون، تحدث مع كبار المسؤولين في كل من بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا، لمناقشة إعلان الرئيس دونالد ترامب المخطط له حول إيران يوم غد الجمعة، دون ذكر تفاصيل.

© AFP 2017/ Behrouz Mehri بيسكوف: خروج أمريكا من الصفقة النووية مع إيران ستكون له عواقب سلبية

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر نويرت للصحفيين قائلة "إنني أصفها بأنها دعوة للاستماع، واستشارة هاتفية، وإجراء محادثات حول الخطة التي ستعلنها الرئاسة الأمريكية غدا"، بحسب "رويترز".

وأضافت أن تيلرسون استشار، اليوم الخميس، وزيري الخارجية الفرنسي والروسي، وعضو مجلس الدولة الصيني يانغ جي تشي، ووزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

يذكر أن الناطقة باسم البيت الأبيض، سارا سانديرس، أعلنت، اليوم الخميس، أن الرئيس ترامب سيلقي يوم غد الجمعة كلمة حول استراتيجية أمريكا حيال إيران.

وفي سياق متصل، أكدت الخارجية الإيرانية ضرورة الالتزام بالاتفاق النووي، خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الألماني ومسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وأن إيران يجب أن تتمتع بالمزايا الاقتصادية مقابل التزامها بهذا الاتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في بيان صحفي، اليوم الخميس، إن هناك مباحثات هاتفية منذ ليلة أمس وحتى صباح اليوم بين وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل ومسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا.