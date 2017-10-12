الدفاع الروسية: البنتاغون بدأ بتطوير أنظمة ضاربة واعدة للضربة الفورية الشاملة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن البنتاغون بدأ بتطوير أنظمة ضاربة واعدة للضربة الفورية الشاملة.

© AFP 2017/ SVEN NACKSTRAND الدفاع الروسية: قدرات الدفاع الصاروخي الأمريكي تمثل خطرا على القدرات الروسية للردع

الأمم المتحدة — سبوتنيك. قال مدير الدائرة العامة للتعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع الروسية، ألكسندر يميليانوف، خلال مؤتمر روسي — صيني مشترك حول الدفاع الصاروخي بالأمم المتحدة، إنه "في إطار تطبيق منهج استخدام الأسلحة الهجومية والدفاعية بشكل متزامن، بدأ البنتاغون بتطوير أنظمة ضاربة واعدة للضربة الفورية الشاملة".

وأشار إلى أن "هذه الأنظمة برؤوس غير نووية يراد منها تنفيذ نفس المهام التي تنفذها اليوم القوات النووية الاستراتيجية".

وأضاف أن "تطوير وسائل للضربة الفورية الشاملة يعتبر عاملا آخرا يؤكد سعي واشنطن إلى تدمير توازن القوى القائم وضمان هيمنتها الاستراتيجية في العالم".