زلزال يهز موقع التجارب النووية بكوريا الشمالية

ذكرت إدارة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أن زلزالا ضعيفا هز منطقة قريبة من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية لكنه ليس ناجما عن نشاط إنساني فيما يبدو.

وهذا أحدث زلزال يتم رصده بعدما أجرت بيونغ يانغ سادس وأكبر اختباراتها النووية في مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية، إن زلزال الجمعة بلغت شدته 2.7 درجة وكان على عمق 3 كيلومترات في إقليم نورث هامغيونغ قرب موقع بونجي- ري للاختبارات النووية.

إلا أن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قدرت شدة الزلزال بـ 2.9 درجة وأنه وقع على عمق 5 كيلومترات، وأضافت أنها لا يمكنها القطع بطبيعته.

وكانت الهيئة الأمريكية ذكرت أن سادس تجارب كوريا الشمالية النووية في الـ 3 من سبتمبر/ أيلول تسببت في زلزال شدته 6.3 درجة. ودفع ذلك الخبراء والمراقبين إلى الاشتباه بأن التجربة ربما أحدثت خللا في التركيبة الجيولوجية للموقع الجبلي، حسب "رويترز".

ونفذت بيونغ يانغ جميع اختباراتها النووية الـ 6 في هذا الموقع الواقع على الحافة الشمالية الغربية للبلاد. وأفاد موقع (38 نورث) الذي يراقب الأحداث في كوريا الشمالية من مقره بواشنطن إنه جرى رصد العديد من الانهيارات الأرضية في أنحاء موقع الاختبارات النووية بواسطة صور الأقمار الصناعية عقب التجربة السادسة.

وأضاف الموقع أن هذه الظواهر كانت أكثر عددا وأوسع نطاقا من التي أعقبت اختبارات كوريا الشمالية السابقة.