إصابة 4 أشخاص في حادث إطلاق نار في السويد (فيديو+صور)

أُصيب 4 أشخاص في هجوم مسلح، وقع مساء الخميس، في أحد الأسواق جنوبي السويد.

وبحسب خبر نقلته تلفزيون الدولة السويدي، فإن حادث إطلاق نار وقع وسط مدينة "تريلبورغ" الواقعة جنوب البلاد.

Shooting in Sweden where a gunman has opened fire in a market injuring several people. #sweden #7News pic.twitter.com/CA4aaavTSZ — 7 News Sydney (@7NewsSydney) October 12, 2017

وقالت الشرطة السويدية، إن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص، مشيرا أنهم نقلوا للمستشفى لتلقي العلاج، دون تقديم تفاصيل حول حالتهم الصحية.

في ذات السياق، هرعت قوات الشرطة لمكان الحادث، وفرضت طوقا أمنيا، في إطار عملية أمنية لضبط الشخص أو الأشخاص منفذي الهجوم.

Breaking: Multiple casualties reported in a mass shooting in #Trelleborg, Sweden. pic.twitter.com/e87rhMu8E3 — The Intel Crab (@IntelCrab) October 12, 2017

وتجدر الإشارة أن شاهد عيان كان قد تحدث لوكالة الأنباء السويدية الرسمية، وقال إنه سمع أصوات أسلحة يدوية، وقت الحادث.

وحتى الساعة لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، كما لم تصدر الحكومة أي بيان حول خلفية الحادث.