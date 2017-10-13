فزع في الناتو بسبب شراء تركيا لصواريخ "إس-400" الروسية

وصفت المندوبة الدائمة الأمريكية لدى حلف الناتو، كاي بيلي هوتشيسون، اليوم الجمعة، شراء أنقرة لأنظمة دفاع روسية من طراز "إس-400" بالمشكلة حقيقية.

موسكو — سبوتنيك. وقالت المندوبة لصحيفة "واشنطن بوست"، إن "هذه القضية سببت قلقا في حلف شمال الأطلسي، لأن هذه الأنظمة لا تتوافق مع الأنظمة التي يستخدمها حلف الناتو".

بالمقابل أكدت المتحدثة، أن أنقرة تعتبر حليفا أساسيا للولايات المتحدة، كما أن واشنطن مهتمة بتعزيز التعاون مع تركيا.

© Sputnik. Sergey Pivovarov خبير عسكري يكشف سبب شراء تركيا لمنظومة "إس-400" الروسية

وأشارت المتحدثة إلى أن الولايات المتحدة "لا تريد أن تقترب تركيا من روسيا"، مؤكدة أن هذا "التقارب ليس من مصلحتنا (الولايات المتحدة)، وليس من مصلحة تركيا أيضا".

هذا وأعلن مساعد الرئيس الروسي للشؤون العسكرية التقنية، فلاديمير كوجين، في الـ 29 من الشهر الماضي، أن بلاده استلمت من تركيا دفعة مسبقة مقابل شراء منظومة الدفاع الصاروخية "إس-400".

هذا وكانت موسكو وأنقرة قد توصلتا إلى اتفاق حول تسليم أنظمة روسية من طراز "إس-400" إلى تركيا. ووقعتا عقدا بهذا الخصوص، وفقا لما ذكره المكتب الصحفي لهيئة التعاون العسكري التقني في روسيا، في وقت سابق.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل ذلك، أن بلاده سددت الدفعة الأولى من قيمة عقد المنظومة الروسية "إس-400".