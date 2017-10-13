31 قتيلا ومئات المفقودين جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا

بدأ رجال الإطفاء في الولايات المتحدة، يوم الخميس بالتوقيت المحلي، السيطرة على حرائق الغابات في شمال كاليفورنيا التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 31 شخصا وفقد المئات في ظل الفوضى الناجمة عن عمليات الإجلاء الجماعي في قلب منطقة صناعة النبيذ بالولاية.

وتعد محصلة القتلى أكبر خسارة بشرية جراء حرائق الغابات في كاليفورنيا منذ 84 عاما. ومع احتراق 3500 منزل ومبنى تجاري أصبحت ما تعرف بحرائق نورث باي أكثر الحرائق تدميرا في تاريخ الولاية.

This is the devastation of one of the biggest fires in California history. https://t.co/Oyzx7pWQ6i pic.twitter.com/dxzSYvgRA5 — Los Angeles Times (@latimes) October 12, 2017

وأتت الحرائق المستعرة على أكثر من 190 ألف فدان وهي مساحة تعادل مساحة مدينة نيويورك محولة أحياء كاملة في مدينة سانتا روزا إلى رماد وأطلال.

ومازال السبب الرسمي للكارثة قيد التحقيق، غير أن مسؤولين يقولون إن خطوط الكهرباء التي أطاحت بها الرياح العاتية مساء الأحد ربما تكون السبب في الحرائق.

Cause of raging Northern California fires remains under investigation, officials say https://t.co/5dPzPz8BZs pic.twitter.com/dt9A2pFo7B — Los Angeles Times (@latimes) October 12, 2017

ولم تهب رياح قوية ليل الأربعاء أو في الساعات الأولى من صباح يوم الخميس مثلما توقعت الأرصاد وهو ما أعطى أطقم الإطفاء فرصة للشروع في إقامة خطوط احتواء حول محيط بعض الحرائق.

وقال مسؤولون إن من المتوقع عودة الرياح القوية لتجتاح معظم أنحاء الولاية في وقت قريب ربما ليل الجمعة بينما تسابق قوة مكونة من 8 آلاف رجل إطفاء في شمال كاليفورنيا الزمن لتعزيز الخطوط العازلة وتوسيع نطاقها قبل حلول ذلك التوقيت.

Harrowing footage shows houses reduced to ashes after fires swept through Santa Rosa, California. pic.twitter.com/LIN7mPWF25 — NBC News (@NBCNews) October 11, 2017

وأبلغ كين بيملوت مدير إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا الصحفيين في ساكرامنتو عاصمة الولاية إنه على الرغم من التقدم فأن أطقم مكافحة الحرائق مازالت بعيدة عن الانتهاء من إنجاز المهمة، حسب "رويترز".

وأضاف مارك جيلاردوتشي مدير إدارة الطوارئ في الولاية "لسنا حتى بصدد الخروج من هذا الوضع الطارئ".

The Northern California fires have consumed an estimated 160,000 acres and 3,500 structures https://t.co/pCkl3INNLZ pic.twitter.com/tYUaWJlyxn — Los Angeles Times (@latimes) October 12, 2017

وحذرت السلطات من أن محصلة القتلى من الحرائق التي يزيد عددها عن 20 حريقا وتجتاح 8 مقاطعات لليوم الرابع على التوالي، قد تزداد في الوقت الذي اعتبر فيه ما يزيد على 4 آلاف شخص في مقاطعة سونوما في عداد المفقودين.