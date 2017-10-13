انسحاب واشنطن من اليونسكو يظهر تزايد عزلتها الدولية

اكد بروفيسور العلاقات الدولية في جامعة سان فرانسيسكو، ستيفن زونيس لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، أن انسحاب واشنطن من "اليونسكو" يدل على عزلة الولايات المتحدة المتزايدة في المجتمع الدولي.

© AP Photo/ Jacques Brinon الولايات المتحدة تنسحب من اليونيسكو

موسكو-سبوتنيك.وقال البروفيسور:"هذه الخطوة تؤكد عزلة الولايات المتحدة في المنظمة العالمية، وهذه الخطوة السلبية ستؤثر على الأرجح على الولايات المتحدة نفسها، وليس على "اليونسكو"،

وهذا التصعيد الباهظ يزيد من عزلة الولايات المتحدة في المجتمع الدولي "

هذا أعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" بعد أن اتهمتها واشنطن بالتحيز ضد إسرائيل،

وستبقى الولايات المتحدة عضوا في المنظمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر عام 2018، وستكون بصفة عضو مراقب في المنظمة اعتبارا من عام 2019.

كما أعلن المكتب الصحفي لرئيس وزراء إسرائيل، أمس أن بنيامين نتنياهو أوعز لوزارة خارجية بلاده التحضير للانسحاب من منظمة "اليونسكو" إلى جانب أميركا.