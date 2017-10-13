انسحاب واشنطن من اليونسكو يظهر تزايد عزلتها الدولية

وهذا التصعيد الباهظ يزيد من عزلة الولايات المتحدة في المجتمع الدولي "
هذا أعلنت الولايات المتحدة أمس الخميس انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" بعد أن اتهمتها واشنطن بالتحيز ضد إسرائيل،
وستبقى الولايات المتحدة عضوا في المنظمة حتى 31 كانون الأول/ديسمبر عام 2018، وستكون بصفة عضو مراقب في المنظمة اعتبارا من عام 2019.
كما أعلن المكتب الصحفي لرئيس وزراء إسرائيل، أمس أن بنيامين نتنياهو أوعز لوزارة خارجية بلاده التحضير للانسحاب من منظمة "اليونسكو" إلى جانب أميركا.
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