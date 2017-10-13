أردوغان: لا مشكلة في شراء منظومة صواريخ "إس-400" الروسية

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة 13 أكتوبر/تشرين الأول، بأنه لا توجد مشكلة في شراء منظومة صواريخ "إس-400" الروسية وإجراء محادثات أيضا بشأن منظومة "إس-500".

© AP Photo/ Presidential Press Service أردوغان: مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى يرفضون التواصل مع وزير خارجية تركيا

وقالت "رويترز" إن تصريحات أردوغان جاءت على متن طائرته خلال رحلة عودته من زيارة أجراها لصربيا وأوكرانيا، صرح خلالها بأنه لن يكون هناك إنتاج مشترك في المرحلة الأولى من صواريخ "إس-400" التي ستشتريها تركيا، لكن في المرحلة الثانية "سنتخذ بإذن الله خطوات بخصوص الإنتاج المشترك، حسبما ذكرت صحيفة "خبر ترك" وصحف أخرى.

في سياق متصل، وصفت المندوبة الدائمة الأمريكية لدى حلف الناتو، كاي بيلي هوتشيسون، اليوم الجمعة، شراء أنقرة لأنظمة دفاع روسية من طراز "إس-400" بالمشكلة الحقيقية.

وقالت المندوبة لصحيفة "واشنطن بوست"، إن هذه القضية سببت قلقا في حلف شمال الأطلسي، لأن هذه الأنظمة لا تتوافق مع الأنظمة التي يستخدمها حلف الناتو، بالمقابل أكدت المتحدثة أن أنقرة تعتبر حليفا أساسيا للولايات المتحدة، كما أن واشنطن مهتمة بتعزيز التعاون مع تركيا.