روسيا والسعودية توقعان قريبا عقدا لتوريد منظومة "إس – 400"

صرح مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري التقني، فلاديمير كوجين، أن روسيا والسعودية ستوقعان قريبا عقدا لتوريد منظومة "إس – 400".

وقال كوجين: "في المستقبل القريب جدا، وتجري الآن المفاوضات والتنسيقات"، بحسب ما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية.

وصرحت المتحدثة باسم البنتاغون، ميشيل بالدانزا سابقا، بأن واشنطن قلقة من اهتمام حلفائها بالحصول على منظومات "إس-400" للدفاع الجوي من روسيا.

وأتت تصريحاتها تعقيبا على خبر ذكر أن المملكة العربية السعودية تريد شراء منظومات "إس-400" من روسيا، وشددت المتحدثة العسكرية الأمريكية على أهمية إبقاء التناسق مع أسلحة الولايات المتحدة إبان تنفيذ برامج المشتريات العسكرية في المنطقة.