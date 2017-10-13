طائرة ركاب تركية تهبط اضطراريا في كينيا بسبب طائر

قالت الشرطة الكينية إن طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية تقل 121 راكبا وطاقما من 6 أفراد هبطت اضطراريا في كينيا، اليوم الجمعة، بعد أن دخل طائر في أحد محركاتها.

© REUTERS/ Umit Bektas تركيا: غلق الحدود مع إقليم كردستان بالتعاون مع بغداد وطهران

وكانت الطائرة قد غادرت مدينة مومباسا الساحلية الكينية متوجهة إلى إسطنبول، حينما وقع الحادث الساعة الرابعة صباحا تقريبا. وحلقت الطائرة حول مومباسا لمدة ساعة كي تفرغ خزان الوقود قبل أن تهبط، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

ولم تقع إصابات. وفحص الفنيون الطائرة قبل أن تقلع مرة أخرى.