القوات التركية تبدأ إقامة نقاط مراقبة في إدلب

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش التركي أن عناصر القوات المسلحة التركية التي ستتمركز في منطقة خفض التوتر بإدلب، بدأت باقامة نقاط مراقبة، بالتنسيق مع أعمال الاستطلاع الجارية في المنطقة.

© AFP 2017/ Bulent Kilic آليات عسكرية تركية تدخل الأراضي السورية متجهة إلى إدلب

أنقرة-سبوتنيك. وقالت هيئة الأركان العامة في بيان لها، اليوم الجمعة: "إن عناصر القوات المسلحة التركية التي ستتمركز بمنطقة خفض التوتر في إدلب بدأت بإقامة نقاط مراقبة في 12 أكتــوبر(تشرين الأول) 2017".

وأوضح البيان أن أعمال إقامة نقاط مراقبة تجري بالتنسيق مع عمليات الاستطلاع التي كانت قد بدأت يوم 8 أكتوبر الجاري.

كما أشار إلى أن عناصر القوات المسلحة التركية تقوم بمهامها في المنطقة ضمن قواعد الاشتباك التي اتفقت عليها الدول الضامنة لعملية أستانا.