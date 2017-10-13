باريس: انعقاد الجولة الأخيرة لانتخاب مدير عام جديد لمنظمة "اليونسكو"

والمرشحة الفرنسية أودري أزولاي بـ18 صوتاً تعادلها المرشحة المصرية مشيرة خطاب بـ18 صوتا.
ومن المتوقع أن تبدأ مرحلة التصويت الأولى في الساعة الثانية من بعد الظهر بتوقيت باريس، لاختيار مرشح واحد بين مرشحي المركز الثاني أي بين الفرنسية أزولاي والمصرية خطاب.
بعدها تجري مرحلة التصويت الثانية في الساعة السادسة من بعد الظهر، حيث سيتم الاختيار بين مرشح المركز الأول أي القطري الكواري وبين المرشح الذي فاز في المرحلة الأولى.
ولكي يفوز المرشح بمنصب أمين عام اليونسكو من الضروري أن يحصل على 30 صوتاً على الأقل من أصل 58، وسيتم الإعلان عن النتائج في بيان رسمي يصدر عن المنظمة مباشرة بعد التصويت.
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