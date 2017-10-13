باريس: انعقاد الجولة الأخيرة لانتخاب مدير عام جديد لمنظمة "اليونسكو"

تنعقد، اليوم الجمعة، في باريس الجولة الخامسة والأخيرة لانتخاب مدير عام جديد لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، حيث ستجري الانتخابات على مرحلتين.

© REUTERS/ Amir Cohen نتنياهو: قرار منظمة اليونسكو سخيف

باريس-سبوتنيك. وتنحصر المنافسة بين ثلاثة مرشحين وهم: المرشح القطري حمد بن عبد العزيز الكواري الذي احتل المركز الأول بـ22 صوتا،

والمرشحة الفرنسية أودري أزولاي بـ18 صوتاً تعادلها المرشحة المصرية مشيرة خطاب بـ18 صوتا.

ومن المتوقع أن تبدأ مرحلة التصويت الأولى في الساعة الثانية من بعد الظهر بتوقيت باريس، لاختيار مرشح واحد بين مرشحي المركز الثاني أي بين الفرنسية أزولاي والمصرية خطاب.

بعدها تجري مرحلة التصويت الثانية في الساعة السادسة من بعد الظهر، حيث سيتم الاختيار بين مرشح المركز الأول أي القطري الكواري وبين المرشح الذي فاز في المرحلة الأولى.

ولكي يفوز المرشح بمنصب أمين عام اليونسكو من الضروري أن يحصل على 30 صوتاً على الأقل من أصل 58، وسيتم الإعلان عن النتائج في بيان رسمي يصدر عن المنظمة مباشرة بعد التصويت.