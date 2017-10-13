البيت الأبيض: أمريكا تنشط الشراكة في الشرق الأوسط لمواجهة إيران

أعلن البيت الأبيض الأميركي، في وثيقة "توضيحية"، اليوم الجمعة، أن السلوك الإيراني "المتهور" هو أحد أخطر التهديدات لمصالح الولايات المتحدة، وأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعتزم تغيير سلوك طهران.

© REUTERS/ POOL تيلرسون يستشير روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين حول إيران

واشنطن — سبوتنيك. من المرتقب أن يلقي الرئيس الأميركي، اليوم الجمعة، كلمة يعلن فيها استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران.

وجاء في الوثيقة التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها، والتي تشرح موقف البيت الأبيض من إيران: "السلوك المتهور للنظام الإيراني، وعلى وجه الخصوص الحرس الثوري، يعتبر أخطر التهديدات لمصالح الولايات المتحدة والاستقرار الإقليمي. استغل النظام الإيراني النزاعات الإقليمية وعدم الاستقرار لتوسيع نفوذه العدواني الإقليمي وتهديد جيرانه".

وأضاف: "الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة حول إيران تركز على تحييد التأثير المزعزع للاستقرار للحكومة الإيرانية، ووضع حد لعدوانها، خاصة دعمها للإرهاب والمسلحين، نحن ننشط تحالفاتنا التقليدية والشراكة الإقليمية كنقطة مرجعة ضد الأنشطة الإيرانية التخريبية وسنعيد تحقيق توازن قوى أكثر استقرارا في المنطقة".

وأضاف البيت الأبيض أن "ذلك حدث مؤخرا بعد ظهور "داعش" من الفراغ الذي نشأ بسبب رحيل إدارة أوباما خير الحذر من المنطقة".

وجاء في الوثيقة أيضا: "الطيف الكامل لتصرفات النظام الإيراني العدوانية يخرج بعيدا عن إطار التهديد النووي الذي يشكله"، هذا يخص بما في ذلك "تطوير الصواريخ البالستية، الدعم المادي والمالي للإرهاب والتطرف، ودعم وحشية نظام الأسد ضد الشعب السوري والعداء لإسرائيل، التهديد الدائم لحرية حركة السفن، خصوصا في الخليج الفارسي [العربي] الاستراتيجي الهام، والهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى حليفة لأميركا والشركاء في الشرق الأوسط، الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، وكذلك احتجاز الأجانب التعسفي بما في ذلك مواطنو الولايات المتحدة".

وأفادت المواد أن "سياسة إدارة ترامب تجاه إيران سوف تحل مجمل هذه التهديدات والأعمال العدائية وستسعى إلى تغيير سلوك النظام الإيراني. ستقوم إدارة ترامب بتنفيذ هذه المهم عبر استراتيجية تحييد ومواجهة التهديدات الإيرانية، بما في ذلك تلك الصادرة عن الحرس الثوري".