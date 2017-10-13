تسجيل
15:13 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
مباشر
    بحث
    البيت الأبيض

    البيت الأبيض: أمريكا تنشط الشراكة في الشرق الأوسط لمواجهة إيران

    © flickr.com/ Glenn Pope
    العالم
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    "الصفقة النووية"... إيران والولايات المتحدة (27)
    0 36001

    أعلن البيت الأبيض الأميركي، في وثيقة "توضيحية"، اليوم الجمعة، أن السلوك الإيراني "المتهور" هو أحد أخطر التهديدات لمصالح الولايات المتحدة، وأن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، تعتزم تغيير سلوك طهران.

    وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون خلال زيارته إلى الصين
    © REUTERS/ POOL
    تيلرسون يستشير روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين حول إيران
    واشنطن — سبوتنيك. من المرتقب أن يلقي الرئيس الأميركي، اليوم الجمعة، كلمة يعلن فيها استراتيجية جديدة للتعامل مع إيران.

    وجاء في الوثيقة التي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منها، والتي تشرح موقف البيت الأبيض من إيران: "السلوك المتهور للنظام الإيراني، وعلى وجه الخصوص الحرس الثوري، يعتبر أخطر التهديدات لمصالح الولايات المتحدة والاستقرار الإقليمي. استغل النظام الإيراني النزاعات الإقليمية وعدم الاستقرار لتوسيع نفوذه العدواني الإقليمي وتهديد جيرانه".

    وأضاف: "الاستراتيجية الجديدة للولايات المتحدة حول إيران تركز على تحييد التأثير المزعزع للاستقرار للحكومة الإيرانية، ووضع حد لعدوانها، خاصة دعمها للإرهاب والمسلحين، نحن ننشط تحالفاتنا التقليدية والشراكة الإقليمية كنقطة مرجعة ضد الأنشطة الإيرانية التخريبية وسنعيد تحقيق توازن قوى أكثر استقرارا في المنطقة".

    وأضاف البيت الأبيض أن "ذلك حدث مؤخرا بعد ظهور "داعش" من الفراغ الذي نشأ بسبب رحيل إدارة أوباما خير الحذر من المنطقة".

    وجاء في الوثيقة أيضا: "الطيف الكامل لتصرفات النظام الإيراني العدوانية يخرج بعيدا عن إطار التهديد النووي الذي يشكله"، هذا يخص بما في ذلك "تطوير الصواريخ البالستية، الدعم المادي والمالي للإرهاب والتطرف، ودعم وحشية نظام الأسد ضد الشعب السوري والعداء لإسرائيل، التهديد الدائم لحرية حركة السفن، خصوصا في الخليج الفارسي [العربي] الاستراتيجي الهام، والهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى حليفة لأميركا والشركاء في الشرق الأوسط، الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان، وكذلك احتجاز الأجانب التعسفي بما في ذلك مواطنو الولايات المتحدة".

    وأفادت المواد أن "سياسة إدارة ترامب تجاه إيران سوف تحل مجمل هذه التهديدات والأعمال العدائية وستسعى إلى تغيير سلوك النظام الإيراني. ستقوم إدارة ترامب بتنفيذ هذه المهم عبر استراتيجية تحييد ومواجهة التهديدات الإيرانية، بما في ذلك تلك الصادرة عن الحرس الثوري".

     

    الموضوع:
    "الصفقة النووية"... إيران والولايات المتحدة (27)

    انظر أيضا:

    تيلرسون يستشير روسيا وبريطانيا وفرنسا والصين حول إيران
    ترامب يلقي كلمة حول استراتيجية أمريكا تجاه إيران غدا الجمعة
    إيران تؤكد التزامها بالاتفاق النووي
    الكلمات الدلالية:
    إيران, البيت الأبيض, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتاة تتفقد بندقية في معرض الأسلحة والسلامة في كييف بأوكرانيا
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الأراضي السعودية تحت حماية إس-400 الروسية
    الأراضي السعودية تحت حماية "إس-400" الروسية
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك