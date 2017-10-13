استقلال كتالونيا قد يدفع مناطق أخرى للانفصال

أعلن رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، اليوم الجمعة، بأنه لا يعجبه أن كتالونيا تريد الاستقلال عن إسبانيا، لأن ذلك قد يدفع مناطق أخرى للاستقلال.

© REUTERS/ SERGIO PEREZ رئيس وزراء إسبانيا: نرفض أي وساطة مع إقليم كتالونيا

موسكو- سبوتنيك. وقال في كلمة في جامعة لوكسمبورغ: "إذا كانت كتالونيا تريد الاستقلال، بعدها قد يريد أناس آخرون ذلك أيضاً، هذا لا يعجبني". وأشار إلى أنه بسبب هذه التوجهات قد يصبح التحكم بالاتحاد الأوروبي أصعب.

وصرح يونكر بأنه قلق على الوضع في كتالونيا، لكنه أضاف بأن "لا أحد يطلق النار على أحد…على الأقل حتى الآن".

وكان إقليم كتالونيا قد أجرى استفتاء على الاستقلال عن إسبانيا، يوم الأحد 1 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، صوت خلاله ما يقرب من 90 بالمئة من المشاركين لصالح الانفصال.

ولم تعترف الحكومة الإسبانية بنتائج الاستفتاء، الذي صدر قرار المحكمة الدستورية بتجميده، وحاولت الشرطة الإسبانية منع إجراء الاستفتاء، ما أسفر عن صدامات بين الشرطة ومحتجين، أدت إلى وقوع عدد كبير من المصابين.

واتهم ملك إسبانيا، فيليب السادس، السلطات في كاتالونيا، بأنها تحاول كسر وحدة إسبانيا وتقويض سيادتها، ووصف الاستفتاء بأنه غير شرعي، كما أعلنت الحكومة في مدريد بأنها لن تسمح بتجسيد الانفصال الأحادي لكتالونيا على أرض الواقع.