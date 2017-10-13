تسجيل
15:13 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
مباشر
    بحث
    سيرغي لافروف مع عادل الجبير

    السبع: روسيا لا تتخذ قرار الوساطة بين السعودية وإيران إلا بموافقة الطرفين

    © AFP 2017/ Yuri Kadobnov
    العالم
    انسخ الرابط
    0 11 0 0

    رأى المحلل السياسي نضال السبع أن تقدم العلاقات السعودية الروسية يعود بالأساس إلى جهود الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي.

    الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز مع الأمير محمد بن سلمان
    © AP Photo/ Hassan Ammar
    السعودية تعلق على طلب الوساطة مع إيران
    ووصف السبع، الأمير الشاب، خلال حواره في حلقة الجمعة من برنامج "بوضوح"، المذاع عبر أثير"سبوتنيك"، بـ"المقبل على التغيير"، موضحا أن بن سلمان يحمل رؤية اقتصادية طموحة جدا وهي رؤية 2030، لكنه يدرك استحالة تطبيقها وسط وجود حروب طائفية وعرقية بالمنطقة، وهذا سبب "انفتاحه على مقابلة مقتدى الصدر بالرياض، ثم رغبته في تطوير العلاقات السعودية الروسية والتي كان قد وضع حجر أساسها منذ العام 2015، عندما كان يشغل منصب وزير الدفاع السعودي حينها".

    وعن تاريخ التعاون الأمني بين السعودية وروسيا، قال المحلل السياسي إن بداية ذلك كان بزيارة اللواء علي مملوك، مدير الأجهزة الأمنية السورية للسعودية، بوساطة روسية، ومن ثم اجتماع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مع الهيئة العليا للمفاوضات، "والتحول الذي ساد موقف الجبير عقب هذا الاجتماع، حين اقترح عليهم تبني استراتيجية جديدة للتعامل في سوريا تحت مظلة بقاء الرئيس السوري بشار الأسد".

    وعن إمكانية المصالحة بين السعودية وإيران بوساطة روسية، قال السبع: "لا شك أن أمام هذا عقبات كثيرة، فنحن الآن بصدد علاج مشكلة قائمة بين الطرفين منذ عام 1979، ولكن الإصرار الروسي على ترتيب أوراقها في الشرق الأوسط هو بارقة الأمل في تقريب وجهات النظر بين الطرفين".

    وأضاف أن جدية الروس في حل المشكلة تعد ضمانا لإنهائها، كما أنها "ليست المرة الأولى التي تحاول فيها روسيا الجمع بين السعودية وإيران، فقد سبق طرح الأمر بجدية في مارس/آذار الماضي، حيث قام (نائب) الوزير بوغدانوف بالتواصل مع كلا الطرفين". 

    أما المحاولة الأخرى — حسب السبع — والتي قام بإفشالها وزير الداخلية العراقي، "الأعرجي"، عند "إعلانه طلب السعودية جهود الوساطة بينها وبين إيران، فكان هذا الإعلان بمثابة إطلاق النار على جهود الوساطة في ذلك الوقت".

    وتابع: "ولكن ما قام به الطرف الروسي مخالف لذلك تماما، حيث أن الرئيس بوتين قام بطرح الأمر على العاهل السعودي خلال اجتماعهما في موسكو، الخميس، وفي نفس اليوم قام الوزير بوغدانوف بالاجتماع مع السفير الإيراني، ومن ثم تم إعلان الخارجية الروسية عن جهود وساطة بين الطرفين".

    واختتم بقوله: "في تقديري لم تقم روسيا بإعلان الوساطة بين الطرفين إلا بعد أخذ موافقة السعودية وإيران بالجلوس على طاولة واحدة". 

    انظر أيضا:

    إيران تضع شروطا لاستئناف العلاقات مع السعودية
    أمير قطر يتحدى السعودية ويستقبل وزير خارجية إيران
    ظريف يبدي استعداد إيران للحديث مع السعودية بخصوص خلافاتهما الإقليمية
    إيران تشكر السعودية لهذا السبب
    إيران تزعم أن السعودية طلبت دعم منها لفتح حوار مع "أنصار الله" والمملكة تنفي
    الكلمات الدلالية:
    2030, مشكلة, رؤية, موافقة, وساطة, تدخل, الجبير, اجتماع, أخبار روسيا, أخبار السعودية, حوار, السعودية, إيران, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتاة تتفقد بندقية في معرض الأسلحة والسلامة في كييف بأوكرانيا
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الأراضي السعودية تحت حماية إس-400 الروسية
    الأراضي السعودية تحت حماية "إس-400" الروسية
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة
    روسيا والسعودية: التعاون بين أقوى دولتين في مجال الطاقة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك